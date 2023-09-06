В Калужской области нашли схрон с 49 боеприпасами

В трех километрах от села Букань Людиновского района 6 сентября обнаружили схрон с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

В лесу нашли 49 боеприпасов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины и гранаты.

Спасатели обезвредили опасные предметы. Никто из людей не пострадал.

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