В Калужской области едва не затопило реку навозом

В Медынском районе Калужской области при внесении удобрений прорвало шланг. Разлив навоза дошел до полосы отвода дороги Медынь-Гусево, сообщил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа в среду, 6 сентября.

Виновником ситуации стало предприятие по производству молочной продукции. Благодаря совместной работе местных жителей, администрации и предприятия, аварию удалось локализовать до того момента, как отходы попали в воды реки Шани.

Последствия пообещали устранить до конца недели.

- На месте находятся мой заместитель вместе с инспектором в области охраны окружающей среды, чтобы оценить всю ситуацию, - отметил Жипа. - Всю информацию передадим профильным сотрудникам контроля и надзора.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.