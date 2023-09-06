В Калуге водитель, сбивший 11 человек на улице Кирова, пытался попасть под домашний арест

В среду, 6 сентября, в Калуге областной суд оставил без изменения решение поместить в СИЗО на два месяца водителя «Тойоты Королла», который 24 августа сбил на улице Кирова 11 человек.

Ранее арестовать подозреваемого решил районный суд, но адвокат подал апелляцию. Он просил перевести водителя под домашний арест.

- Вместе с тем, проанализировав представленные материалы, с учетом позиции прокуратуры Калужской области, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о законности решения, принятого районным судом, и оставил его без изменения, - заявили в региональной прокуратуре.

Напомним, пятеро пострадавших выписаны из больниц, еще шесть проходят лечение в медучреждениях.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.