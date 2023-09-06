В Калуге повредили стелу «Город воинской доблести»

Ранее мы сообщали об открытии в Калуге на пересечении улиц Баумана и Пушкина стелы «Город воинской доблести».

Во вторник, 5 сентября, калужанин Станислав Соловьев опубликовал фото обелиска, от которого уже откололся кусок.

Местный житель задумался над тем, как можно обезопасить конструкцию.

- Либо брусчатка на всей мини площади, либо брусчатка вокруг памятника, - отметил Станислав. - Можно еще сделать столбики, но это будет очень некрасиво.

Некоторые местные жители предложили установить колесоотбойные тумбы по всему периметру.

По предположению калужан в происшествии виноват «слепыш на большом авто», который не вошел в поворот.

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