В Калуге женщина отсудила 100 тысяч рублей за падение в поликлинике

В Калуге суд присудил компенсацию в размере 100 тысяч рублей женщине, которая в поликлинике больницы №4 зацепилась за торчащие на полу куски линолеума и упала. Об этом 5 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В результате падения калужанка сломала кости таза.

Суд решил, что причина получения тяжелых травм – плохое состояние напольного покрытия. Больницу обязали выплатить пострадавшей деньги.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.