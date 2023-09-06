В Калуге пьяный мотоциклист врезался в «Опель»

Около 18:50 во вторник, 5 сентября, 36-летний мотоциклист пострадал в аварии в Калуге. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на дороге в сторону Перемышля пьяный байкер на «Ямахе» выезжал с обочины на проезжую часть и врезался в попутный «Опель Зафира».

Различные травмы получил сам байкер.

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