В Калуге выписали из больницы женщину, пострадавшую в страшном ДТП на улице Кирова

Ранее мы сообщали о страшной аварии на перекрестке Кирова и Рылеева в Калуге. Калужский предприниматель под наркотиками вылетел на тротуар и сбил 11 человек на остановке. Во вторник, 5 сентября, стало известно, что все пострадавшие, проходившие лечение в областной больнице в Калуге, выписаны. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Сегодня домой вернулась Вера Ж, которая будет проходить дальнейшее лечение в поликлинике.

Еще шесть человек остаются в больницах

Алину Ф., проходящую лечение в БСМП, перевели в отделение реабилитации.

17-летняя девочка из Калуги переведена в столичную РДКБ им. Пирогова для дальнейшей реабилитации.

Также в Москве проходят лечение еще четверо пострадавших в этой аварии. Как отметил губернатор, их состояние стабильное.

- Еще раз благодарю наших медиков за оперативную и качественную медпомощь пострадавшим в ДТП, - отметил Шапша.

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