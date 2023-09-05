Калужанин украл трех лошадей на 640000 рублей

В Твери суд рассмотрел уголовное дело в отношении калужанина-конокрада, сообщили во вторник, 5 сентября, в пресс-службе судов Тверской области.

Судя по материалам дела, 7 мая около 21:00 мужчина украл трех кобыл, принадлежащих местной ферме. Нарушитель погрузил лошадей в газель и скрылся.

Подсудимый ранее не нарушал закон, полностью признал вину и искренне раскаялся в содеянном. Мужчина полностью компенсировал причиненный ущерб в размере 640000 рублей. Также калужанин сам пришел в участок и сообщил о своем поступке.

Конокрада оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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