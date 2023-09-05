В Калуге у одной из местных фирм арестовали имущество на 400 миллионов рублей

У коммерческой фирмы в Калуге за задолженность по налогам арестовали имущество на сумму выше 400 миллионов рублей, а также 36 объектов недвижимости, сообщили во вторник, 5 сентября, в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщили в надзорном ведомстве, арест имущества является способом обеспечения взыскания задолженности налогоплательщика.

Наложение ареста является временной мерой и направлено на обеспечение сохранности имущества.

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