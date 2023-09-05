В Калужской области взрывные устройства обнаружили на опорах ЛЭП

В Жиздринском районе Калужской области на опорах ЛЭП обнаружили взрывные устройства, которые должны были с помощью таймера сдетонировать 5 сентября. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации издания, бомбы закрепили на двух опорах ЛЭП на высоте два метра недалеко от деревни Иночка.

Мощность каждого устройства составляла 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Как рассказали нам местные жители, силовики работали в Жиздринском районе в конце прошлой недели:

- В жиздринских лесах ловят диверсантов. Понаехало полно военных. Нашли лежбище, а самих нет.

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