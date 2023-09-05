Схрон с боеприпасами обнаружили в Калужской области

В лесу рядом с селом Букань Людиновского района обнаружили схрон с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Там находилось 30 опасных предметов. Среди них артиллерийские снаряды, мины и гранаты.

Спасатели обезвредили опасные предметы.

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