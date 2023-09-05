Беспилотник сбили в небе над Калужской областью

В ночь на вторник, 5 сентября, в Калужской области вновь сбили беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Это произошло в 2:57 на территории Медынского района. Шапша рассказал об успешной работе ПВО.

- Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, - заявил губернатор.

В предыдущий раз власти сообщали о беспилотниках в Калужской области 30 августа. Тогда было сразу три БПЛА за сутки, один из которых попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. Остатки еще одного дрона взрывали на земле.

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