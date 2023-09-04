Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с мусоровозом в Калужской области

Около 18:30 в понедельник, 4 сентября, в селе Шанский Завод Износковского района в ДТП погибли два человека. Об этом нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

На пересечении дорог Гусево - Михали и Износки - Шанский Завод cтолкнулись мусоровоз «Скания» и мотоцикл «БМВ».

На месте происшествия погибли мотоциклист и его пассажир. По данным прокуратуры Калужской области им было 24 и 25 лет.

Причины ДТП устанавливаются.

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