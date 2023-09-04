В Калужской области сгорел микроавтобус «Фольксваген»

Около 15:20 в понедельник, 4 сентября, в Людиново сгорел автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На улице Плеханова полыхал микроавтобус «Фольксваген».

Из людей никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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