В Калуге 17-летнюю девушку сбили на улице Ленина

Авария с пострадавшим пешеходом произошла вечером в воскресенье, 3 сентября, на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта. В этом ДТП пострадала 17-летняя девушка, сообщают оперативные службы.

По предварительным данным, на зебре ее сбил водитель «Мицубиси», который поворачивал налево.

С различными травмами калужанку отвезли в больницу.

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