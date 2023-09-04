В Калужской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП

Вечером в воскресенье, 3 сентября, в селе Барятино произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в оперативных службах.

По предварительной информации, на улице Советской столкнулись «Жигули» и мотоцикл «Иж Планета».

На мотоцикле ехал 15-летний подросток. С различными травмами он попал в больницу.

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