В Калужской области еще одна женщина пропала в лесу

В пятницу, 1 сентября, в деревне Мамоновка Куйбышевского района ушла в лес собирать грибы и не вернулась 84-летняя Евгения Антошина. Об этом сообщает 4 сентября поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».

Поиски пенсионерки продолжаются.

Волонтеры опубликовали ее приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые.

Была одета: куртка, джинсы, черные сапоги.

С собой: ведро.

Любую информацию о ней можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

На прошлой неделе в Ферзиковском районе в лесу искали мужчину, в Перемышльском районе – женщину. Их удалось обнаружить живыми.

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