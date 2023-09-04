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В Калужской области еще одна женщина пропала в лесу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.09.2023 09:45 0 431
В Калужской области еще одна женщина пропала в лесу

В пятницу, 1 сентября, в деревне Мамоновка Куйбышевского района ушла в лес собирать грибы и не вернулась 84-летняя Евгения Антошина. Об этом сообщает 4 сентября поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».

Поиски пенсионерки продолжаются.

Волонтеры опубликовали ее приметы:

  • Рост: 160 см.
  • Телосложение: xудощавое.
  • Цвет глаз: карие.
  • Волосы: седые.
  • Была одета: куртка, джинсы, черные сапоги.
  • С собой: ведро.

Любую информацию о ней можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

На прошлой неделе в Ферзиковском районе в лесу искали мужчину, в Перемышльском районе – женщину. Их удалось обнаружить живыми.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.09.2023 09:45 0 431
Тэги: происшествие лиза алерт
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