Дачный дом сгорел в Калужской области

Около 21:00 в воскресенье, 3 сентября, дачный дом сгорел в деревне Глазково Сухиничского района. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Огонь практически полностью уничтожил здание.

Обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливаются.

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