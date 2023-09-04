В Калуге пешехода сбили на улице Ленина

Около 20:15 в воскресенье, 3 сентября, на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Мицубиси» с Карла Либкнехта поворачивал налево в сторону улицы Кирова и сбил человека на зебре.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.

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