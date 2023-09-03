В Калуге не поделили дорогу мотоциклист и водитель легковушки

Около 17:00 в субботу, 2 сентября, в деревне Шопино на улице Шопинская произошло столкновение автомобиля «Киа Рио» и мотоцикла «Ямаха».

По сообщению службы МЧС России по Калужской области, в результате ДТП есть пострадавшие.

Скорая помощь приехала оперативно. Кстати, всего за сутки бригады медиков семь раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия, официально зафиксировано восемь пострадавших в ДТП.

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