В Калуге «Хендай» съехал с дороги и перевернулся

Около 8:30 утра в субботу, 2 сентября, на окружной дороге в Калуге произошло ДТП. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель легкового «Хендая» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Сообщается, что пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.

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