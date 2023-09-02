В Калужской области 80-летняя женщина пропала в лесу

В деревне Большие Козлы Перемышльского района пропала 80-летняя Анна Разыкова, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».

1 сентября женщина ушла в лес собирать грибы и не вернулась.

Волонтеры выехали на поиски, но они пока не дали результата.

Приметы пропавшей:

Рост: 167 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: каштановые.

Была одета: красная кофта, черная футболка в белую полоску, синие брюки, коричневые сапоги, красно-белая кепка.

С собой: предположительно, рюкзак.

Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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