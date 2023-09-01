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В Калуге велосипедиста сбили на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.09.2023 17:13 0 155
В Калуге велосипедиста сбили на Грабцевском шоссе

Около 15:30 в пятницу, 1 сентября, на Грабцевском шоссе в Калуге велосипедист пострадал в ДТП. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Произошло столкновение велосипедиста с легковым автомобилем «БМВ» недалеко от МРЭО.

Сообщается об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.09.2023 17:13 0 155
Тэги: дтп происшествие
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