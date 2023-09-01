«Тойота» перевернулась в Калужской области

Около 10:20 в пятницу, 1 сентября, в Дзержинском районе Калужской области перевернулся легковой автомобиль «Тойота». Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Авария произошла на дороге между деревнями Сени и Миленки.

По предварительной информации, пострадал один человек. Данные о его состоянии уточняются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.