В Калуге водитель «Пежо» сбила пятилетнего мальчика

Вечером в четверг, 31 августа, на правом берегу в Калуге ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, на улице Георгия Димитрова 34-летняя женщина за рулем «Пежо» ехала в сторону улицы генерала Попова и сбила пятилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Мальчика отвезли в больницу с различными травмами.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.