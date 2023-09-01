Ночью в Калужской области разбился 19-летний мотоциклист

Около 3:30 ночи 31 августа в поселке Бабынино произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, у дома №14 на улице Трубникова 19-летний мотоциклист на «Альфе» выезжал с прилегающей территории, не справился с управлением и съехал в кювет.

С различными травмами молодой человек попал в больницу.

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