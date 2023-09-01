В Калуге мотоциклист с пассажиркой врезались в две припаркованные машины

Около 14:30 в четверг, 31 августа, на улице Зерновой в Калуге произошло ДТП с мотоциклистом. Подробности об этом происшествии в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

45-летний байкер на «Кавасаки» ехал с 40-летней пассажиркой со стороны улицы Тарутинской, через встречную полосу вылетел на обочину и врезался в две припаркованные машины – «Ссанг Йонг» и «Эксид».

Различные травмы получили оба человека, двигавшиеся на мотоцикле. Их увезли в больницу.

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