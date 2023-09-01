В Калужской области пытались сорвать линейку

В четверг, 31 августа, глава администрации Дзержинского района Егор Вирков сообщил о неких злоумышленниках, которые рассылали сообщения о срыве мероприятий, посвященных 1 сентября, в Товарковской школе №1.

По его словам, правоохранительные органы быстро приняли соответствующие меры.

- Дополнительные меры безопасности соответствующими спецслужбами будут обеспечены, - отметил Вирков.

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