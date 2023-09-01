Жилой дом загорелся рано утром в Калужской области

Около 5 утра в пятницу, 1 сентября, пожар произошел в Людиново, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Пушкина загорелся частный жилой дом.

Обошлось без пострадавших. Спасатели ликвидировали возгорание.

Причины пожара устанавливаются.

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