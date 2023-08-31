В Калуге водитель «Пежо» сбил пешехода на Правом берегу

Около 19:00 в четверг, 31 августа, на улице Георгия Димитрова в Калуге в аварии пострадал пешеход. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, на пешеходном переходе человека сбил водитель легкового «Пежо».

Пострадал один человек.

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