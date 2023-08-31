В Калужской области пропал 29-летний мужчина

Вечером в четверг, 31 августа, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о пропаже в Дзержинском районе 29-летнего Андрея Меркулова.

Последний раз его видели в поселке Полотняный Завод 23 августа.

На данный момент нет данных, где он может находиться.

Приметы:

Рост – 175 см,

Плотного телосложения,

Русые волосы,

Карие глаза.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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