В Калужской области сбили 65-летнюю женщину

В четверг, 31 августа, в городе Людиново Калужской области произошло ДТП, сообщили в четверг, 31 августа, в пресс-службе МЧС.

По нашей информации, около 15:17 на улице Фридриха Энгельса 60-летний водитель «Тойоты» сбил 65-летнюю женщину.

Предварительно, у женщины травмы руки и ноги. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Последствия аварии ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

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