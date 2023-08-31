В Калуге «Опель» развернуло на улице Гагарина

На улице Гагарина в Калуге днем в четверг, 31 августа, произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель «Опеля» двигался в сторону улицы Королева, не справился с управлением в районе поворота на Комарова и влетел в ограждение.

Движение по левой полосе затруднено.

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