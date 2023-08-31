В Калуге мотоциклист врезался в припаркованный автомобиль

Около 14:30 в четверг, 31 августа, на улице Зерновой в Калуге произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По сообщениям очевидцев, мотоциклист двигался со стороны Грабцевского шоссе и у дома №15Г врезался в припаркованный автомобиль.

Различные травмы получил сам байкер. Информация о его состоянии уточняется.

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