В Калуге мотоциклиста сбили на Грабцевском шоссе

Около 18:00 в среду, 30 августа, на Грабцевском шоссе в Калуге в ДТП пострадал 42-летний мотоциклист. Подробности о происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 22-летняя девушка за рулем «Фольксвагена Гольфа» выезжала с прилегающей территории и сбила байкера, который на «Хонде» ехал по Грабцевскому шоссе со стороны улицы Платова в сторону улицы Жукова.

С различными травмами мотоциклист попал в больницу.

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