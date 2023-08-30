В Калуге мотоциклист пострадал в столкновении с «Фольксвагеном»

Около 18:00 в среду, 30 августа, в Калуге произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в переулке Калужском столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и мотоцикл «Хонда».

Различные травмы получил байкер. Информация о его состоянии уточняется.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.