Водитель «Опеля» сбил пешехода в Калужской области

Около 17:00 в среду, 30 августа, в селе Льва Толстого Дзержинского района сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, человек попал под колеса «Опеля» на улице Полевой.

Сообщается об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

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