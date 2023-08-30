В Калужской области у пьяного байкера забрали мотоцикл

В Дзержинском районе Калужской области у мужчины арестовали мотоцикл. В отношении байкера возбудили уголовное дело за езду в пьяном виде, сообщили в среду, 30 августа, в прокуратуре региона.

Мужчина попался инспекторам в августе.

Ранее его уже штрафовали по административной статье за управление мотоциклом в пьяном виде.

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