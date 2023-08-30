Стали известны причины столкновения двух грузовиков на дороге Калуга – Тула

Около 12:50 во вторник, 29 августа, на дороге Калуга – Тулы в районе села Ахлебинино столкнулись два грузовых автомобиля. Подробности об этом ДТП сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 62-летний водитель грузовой «Газели» отъезжал от обочины и не уступил дорогу фуре «Скания», двигавшейся со стороны Тулы.

В больницу попал водитель «Газели».

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