Еще один беспилотник сбили в Калужской области

Третий за сутки беспилотник зафиксирован в Калужской области. Летательный аппарат сбили в Дзержинском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Обломки беспилотника упали вне населенных пунктов, - заявил он. - Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

Ранее Шапша рассказывал, что в Сухиничском районе обломки сбитого БПЛА повредили стекла в доме, а в Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар нефтехранилища.

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