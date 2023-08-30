В Калужской области взорвали остатки сбитого беспилотника

Утром в среду, 30 августа, жители Дзержинского района слышали громкий хлопок. Причины назвал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Громкий хлопок, который слышали жители Дзержинского района – это результат подрыва взрывчатки, которая осталась на месте падения сбитого сегодня ночью вражеского БПЛА, - пояснил глава региона. - Группа саперов, обследовав опасный груз, приняли решение уничтожить его.

Ранее, напомним, Шапша сообщал, что ночью беспилотник попал в пустое нефтехранилище в Дзержинском районе, пожар потушили.

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