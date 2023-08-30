В Калужской области водитель «Киа» врезался в мопед

В среду, 30 августа, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП, произошедшем накануне днем на дороге Брянск – Людиново в Людиновском районе.

По предварительной информации, 34-летний водитель «Киа» выехал на встречную полосу и врезался в попутный мопед «Омакс», водитель которого поворачивал налево.

Различные травмы получила 66-летняя пассажирка мопеда. Женщина попала в больницу.

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