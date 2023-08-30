Две женщины пострадали в ДТП на улице Кирова в Калуге

Как мы уже рассказывали, два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге поздно вечером 29 августа. Подробности об этом происшествии нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 28-летняя женщина за рулем «Ниссана Кашкай» ехала по Кирова со стороны Театральной площади, поворачивала налево на Рылеева и не пропустила встречный «Хендай Элантра».

Различные травмы получили водитель «Ниссана» и ее 32-летняя пассажирка. Их отвезли в больницу.

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