В Калужской области пропал 78-летний мужчина в желтой куртке

В деревне Судимир сельского поселения Овсорок в Жиздринском районе Калужской области пропал 78-летний Владимир Иванов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».



О местонахождении пенсионера неизвестно с 29 августа. Мужчина ушел в лес и не вернулся

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 175 см,

Плотного телосложения,

Волосы седые,

Голубые глаза.

Владимир одет в желтую куртку, зеленые брюки, обут в черные сапоги. На голове пенсионера кепка.

С собой у мужчины бежевая корзина, белое ведро и зеленый рюкзак.



Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452 (звонок бесплатный).





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