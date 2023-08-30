Три артиллерийских снаряда нашли в Калужской области за сутки

За вторник, 29 августа, на территории Калужской области обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В лесу у поселка Дудоровский Ульяновского района обнаружили два артиллерийских снаряда.

Еще один снаряд лежал в лесу у села Саволенка Юхновского района.

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