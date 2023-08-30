В центре Калуги ночью разбились две легковушки

Около 23:30 во вторник, 29 августа, на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге произошло ДТП. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Там столкнулись «Хендай» и «Ниссан». Пострадали как минимум два человека.

Движение на улице Рылеева в сторону улицы Достоевского было частично перекрыто.

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