В Калужской области беспилотник попал в резервуар для хранения нефтепродуктов

В ночь на среду, 30 августа, в Дзержинском районе Калужской области беспилотник попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано, - заявил губернатор.

Шапша рассказал, что из людей никто не пострадал, сейчас на месте работают оперативники.

Еще один беспилотный летательный аппарат сбили средства ПВО в Сухиничском районе. Люди не пострадали, но в одном из домов выбило стекла.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.