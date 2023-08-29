В Калужской области при столкновении «Скании» и «Газели» пострадал 62-летний мужчина

Во вторник, 29 августа, в Перемышльском района Калужской области произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 13:11 на 799 километре трассы Золотое кольцо столкнулись «Скания» и «Газель».

Как нам удалось выяснить, в аварии пострадал водитель «Газели». У мужчины черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Он был госпитализирован.

Последствия ДТП ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

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