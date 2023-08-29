Жители Калуги остановили водителя, собиравшегося сесть пьяным за руль

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего жителя поселка Куровской. Он обвиняется в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе УМВД.

Нарушителя заметили местные жители. Они незамедлительно обратились в полицию.

Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия и увидели, что мужчина садится за руль автомобиля и начинает движение. Водитель проигнорировал сигнал об остановке машины и попытался скрыться.

Полицейским быстро удалось остановить пьяного гонщика. Он отказался от тестирования на алкоголь, в связи с чем был направлен на медосвидетельствование, результат которого подтвердил наличие спиртного в крови. Также у мужчины отсутствовали документы на автомобиль.

Машину отвезли на штрафстоянку. При проверке данных о нарушителе выяснилось, что он уже имел судимость за нетрезвое вождение и был лишен прав.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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