В Калужской области при столкновении мопеда и «Кии» пострадала пенсионерка

Во вторник, 29 августа, в Людиновском районе Калужской области произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 12:09 на 62 километре трассы Брянск-Киров столкнулись «Киа» под управлением 34-летнего мужчины и мопед, которым управлял 70-летний мужчина.

По нашей информации, в аварии пострадала 66-летняя пассажирка мопеда. У женщины рваная рана головы и перелом ноги. Она была госпитализирована.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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